10 destinos paulistas para conhecer em um bate-volta

Com 178 destinos turísticos, o estado de São Paulo oferece boas oportunidades para quem quer aproveitar o fim de semana e conhecer novos lugares. E melhor: pertinho da capital e com preços para todos os bolsos! Pensando nisso, a Nova Vida TI mapeou os 10 principais destinos turísticos paulistas para o período.

CAMPOS DO JORDÃO

Partindo da capital São Paulo, é possível fazer viagens bate e volta para aproveitar a calma do interior, a agitação do litoral ou o conforto da serra. A começar por Campos do Jordão. Com a queda na temperatura nos últimos dias, a estância é uma excelente pedida para curtir belas paisagens de inverno e boa gastronomia. O município fica a 172 quilômetros da capital e oferece várias alternativas de atividades em família.

SERRA NEGRA E ÁGUAS DE LINDÓIA

Ainda para quem gosta do clima serrano, há outras duas ótimas opções no estado. Serra Negra e Águas de Lindóia, no circuito das águas paulista, oferecem o conforto e a garantia de momentos agradáveis. A paz e a calmaria, aliadas a um excelente roteiro gastronômico, além de paisagens belíssimas do interior do estado, também estão no radar.

HOLAMBRA

Holambra, na Região Metropolitana de Campinas, rende um passeio repleto de belas paisagens. A cidade, que mantém as tradições de seus fundadores holandeses, vive do turismo do seu principal atrativo é o comércio de flores e plantas ornamentais.

BOTUCATU E ATIBAIA

Localizado a 200 quilômetros da capital, o município é conhecido por suas belezas naturais e trilhas encantadoras. Já a cidade de Atibaia, distante 60 quilômetros de São Paulo, oferece, além de suas belezas naturais, a possibilidade de um passeio de balão ou até mesmo um salto de parapente do pico da Pedra Grande.

LITORAL PAULISTA

O litoral paulista é outra excelente alternativa. Do litoral norte ao sul, as praias são bem acessíveis para quem quer aproveitar o contato com a natureza, nem que seja por apenas um domingo. Ubatuba e Caraguatatuba, além de serem muito procuradas por turistas em geral, ganharam um novo atrativo neste meio de ano: a inauguração do novo trecho da Rodovia dos Tamoios, que encurtou os 200 quilômetros de distância da Capital. Na Baixada Santista, o principal destino segue sendo o Guarujá.

Confira, abaixo, os 10 principais destinos paulistas para passar o fim de semana:

1 – São Paulo

2 – Holambra (134 km de São Paulo)

3 – Botucatu (234 km)

4 – Atibaia (60 km)

5 – Campos do Jordão (172 km)

6 – Serra Negra (140 km)

7 – Águas de Lindóia (160 km)

8 – Caraguatatuba (182 km)

9 – Ubatuba (220 km)

10 – Guarujá (97km)