1ª Etapa do Circuito Mato-Grossense de Skate & Music reúne 82 participantes

A 1ª Etapa do Circuito Mato-Grossense de Skate Music realizado no último sábado (30/07), em Rondonópolis, reuniu 82 participantes com idades na faixa de 04 a 40 anos, que disputaram a competição em quatro categorias. Para o presidente da Associação Mato-Grossense de Skate (AMTSK), Bob Peron, o evento foi um sucesso com manobras radicais e muita música.

“Foi um evento de sucesso que contou com o pessoal da música e nosso objetivo é fomentar o esporte no estado cada vez mais. Até porque o skate entrou para as Olímpiadas e a tendência é termos mais adeptos”, declarou Peron.

O dirigente da associação agradeceu o apoio do deputado estadual Allan Kardec, e frisou que iniciativas assim do Poder Público são importantes para que o esporte cresça em Mato Grosso. “Agora o skate é um esporte olímpico e o governo começou a criar mais incentivos de fomento”, pontuou.

Para o presidente da Associação Rondopolitana de Skate, Eldo Abranches, a edição desse evento contribui de forma significativa na performance dos atletas locais. “Muito importante o poder público enxergar o quão importante é estar movimentando o skate na cidade. Foi muito bom e cada vez o circuito faz com que melhore ainda mais o nível dos nossos atletas”, afirmou Abranches.

CIRCUITO – Além de premiação para as categorias feminina, mirim, iniciante e amador, o circuito contou com shows e atrações locais, como Billy Espíndola, Banda Nebulose, Dj Cleyton, Breno DZ6 e Yan Alvez, no Parque Ecológico do Escondidinho, na pista de skate Michael Dione Bonatti.



A categoria feminina contou com 14 participantes e no mirim 09 competidores. Além de 23 na categoria iniciante e outros 33 como amador. Os juízes que avaliaram os competidores foram os renomados atletas certificados pela Confederação Brasileira de Skate (CBSk), entre eles Marcos Hiroshi, Jéssica Florêncio e Izael Miranda.

“Fiquei muito feliz de participar do primeiro evento de skate de Mato Grosso. O primeiro circuito de skate e música foi muito lindo. Foi uma felicidade não só pra mim, mas para toda galera que esteve presente nessa etapa”, destacou Jéssica Florêncio.

O também juiz e atleta profissional Marcos Hiroshi, ressaltou a organização do evento e o nível técnico dos competidores. “Começou com pé direito na questão de organizar e conseguiu reunir todos os talentos do estado. A qualidade técnica dos atletas também me surpreendeu e eles mostraram excelente manobras. É continuar praticando porque o caminho é promissor”, disse Hiroshi.

Por fim, Israel Miranda, que é um dos profissionais do skate mato-grossense, disse que é sempre bom ter eventos assim para que o esporte cresça cada vez mais. “Gostei muito de fazer parte do corpo de jurados e, durante a avaliação, gostamos muito do que a galera nos apresentou”, finalizou.

PRÓXIMAS ETAPAS – Esse foi o primeiro evento de skate no estado desse porte e as próximas etapas do circuito acontecerão em Sinop e Cuiabá, respectivamente, nos dias 3 e 24 de setembro, com início sempre às 8h.