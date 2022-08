1º Seminário de Alfabetização e Educação Infantil é realizado em Jaciara

O programa Alfabetiza MT é uma parceria da Prefeitura de Jaciara, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com o Governo de Mato Grosso.

Foi promovido na noite desta terça-feira (23.08), no Centro de Eventos Jovelina Maria de Almeida, o 1º Seminário Municipal de Alfabetização e Educação Infantil, evento de formação voltado aos diretores, gestores escolares, coordenadores e professores da rede de ensino municipal e estadual, que atendem estudantes da Educação Infantil (Pré) e Ensino Fundamental (1º e 2 º ano) em Jaciara.

Na ocasião foi apresentado os desafios, limites e possibilidades do programa no âmbito municipal, além do material didático de complemento, que aponta vários aspectos pedagógicos. Ainda, expor trabalhos realizados dos estudantes da alfabetização.

“Esse programa veio fortalecer e auxiliar às práticas pedagógicas. Aproveito para parabenizar a organização do evento pelos servidores e da administração municipal, que têm se empenhado e dedicado muito, para manter essa parceria do Município com o Governo de Mato Grosso. O nosso objetivo é ampliar cada vez mais a formação dos profissionais da educação”, disse a gestora da Educação.

Também, houve painel de boas práticas, com relatos de experiência na alfabetização, educação infantil e na gestão escolar, além de alinhamento e encaminhamento das ações futuras. .

“É muito importante pra nós, representando a Diretoria Regional da Educação. Falo com muito carinho da secretaria de Jaciara e a todos profissionais que atuam aqui, pois temos muita proximidade. Então, como vocês estão nas práticas pedagógicas e como estão desenvolvendo um programa que oportunizar muitos desafios?”, questionou a professora e coordenadora do Pólo de Rondonópolis, Amanda Lima, que fez a apresentação do Programa Alfabetiza MT.

Equipe – A equipe do programa Alfabetiza MT é formada pelas seguintes educadoras: Márcia Cristina Ferreira (Secretária Municipal de Educação), Valdineia Carvalho (Coordenadora Municipal do Alfabetiza), Madalena Caixeta (Formadora de Alfabetização) e Lucimar Alves (Formadora de Educação Infantil).

Programa – O Programa Alfabetiza MT é uma política de alfabetização do estado de Mato Grosso, que visa o fortalecimento do Regime de Colaboração entre Governo Municipal e Estadual, com objetivo alfabetizar os estudantes até o 2º ano do Ensino Fundamental.