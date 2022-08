28ª edição do Torneio Leiteiro terá homenagem a pioneiro e premiação em dinheiro

A cadeia produtiva do leite da região sul será representada na 48ª Exposul, com mais uma edição do tradicional Torneio Leiteiro que chega a seu 28º ano de realização, que terá uma justa homenagem a um pioneiro e entusiasta da competição e premiação em dinheiro para os três melhores classificados após os três dias de ordenha e pesagem da produção de leite no Pavilhão Juscelino da Costa Martins.

Segundo o coordenador do Torneio Leiteiro da 48ª Exposul e diretor do Sindicato Rural Adevaldo Narciso, a edição deste ano também homenageará um importante incentivador e pioneiro na história do torneio, o empresário Augustin Eurípedes Vicente, que faleceu este ano. “Será uma justa homenagem ao um dos pioneiros do nosso torneio leiteiro, o Augustin da Casa da Ordenhadeira que todos os anos esteve conosco na competição participando e colaborando, onde este ano o torneio levará o nome dele como agradecimento”, disse.

Sobre a competição, Adevaldo explica que a expectativa depois destes anos sem o torneio deixou os produtores mais empolgados em entrar na disputa. “Este pós-pandemia aguçou a vontade dos produtores em trazer seus animais e de retomar a normalidade, e já estamos certos de 20 animais que estarão no torneio, que é uma competição regional e que gera muita expectativa e curiosidade dos visitantes”, destaca.

O coordenador técnico do Torneio Leiteiro Cristiano Resende, a competição seguirá os modelos das últimas edições, com uma premiação para os melhores desempenhos. “ Será vencedor o animal que produzir mais, com maior produção na média final, com a premiação para o primeiro lugar de 5 mil reais, 4 mil para o segundo colocado e 3 mil para o terceiro lugar, e um prêmio de participação para o produtor que se dispôs a expor o seu animal aqui na Exposul”, explicou.

Com produtores de Rondonópolis, Juscimeira, Itiquira, São José do Povo e Dom Aquino, a competição ocorre em três dias de pesagem e começa na terça-feira (09), com a esgota dos animais que serve para equalizar todos os animais e assim iniciar o torneio. A partir daí serão seis ordenhas, sendo duas diárias, uma no período da manhã e a segunda a tarde, onde serão somados os desempenhos de cada animal e a vaca com a melhor média levará o título.