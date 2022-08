3 dicas para evitar a sonolência após o almoço

Após o almoço, é comum que as pessoas tenham dificuldade em manter o olhar bem aberto. A letargia se desenvolve como resultado de variações abruptas nos níveis de açúcar no sangue do corpo. Portanto, se você deseja evitar essa sensação, siga as dicas abaixo:

Coma alimentos ricos em proteínas

Se você costuma sentir sonolência à tarde, adicione alimentos ricos em proteínas em sua alimentação, como ovos, lentilhas, quinoa, queijo cottage, amendoim, amêndoas, tofu, leite e ervilhas. Ao contrário da crença popular, a proteína estimula a mente mais do que o açúcar. É uma fonte confiável de energia duradoura e promove resistência. A proteína também ajuda a manter os níveis estáveis ​​de açúcar no sangue e evita picos e quedas de energia. E adivinha? Você vai se sentir saciado e cheio por mais tempo como resultado.

Evite carboidratos em excesso

Ingerir uma grande quantidade de carboidrato no almoço pode induzir sonolência. De acordo com um estudo publicado na edição de setembro de 2016 da Advances in Nutrition, o sono de movimento rápido dos olhos (REM) foi aprimorado por uma dieta rica em carboidratos. Como um dos três componentes de sua dieta, os carboidratos devem ser incluídos em sua dieta na forma de grãos integrais, frutas, vegetais frescos, etc.

Evite comer uma grande quantidade de alimentos

Quando você come em excesso, seu corpo demanda mais energia para que possa fazer uma digestão correta e suprir todas as necessidades do seu corpo. Com isso, ele pode acabar enviando menos energia para outras tarefas diárias, dando a sensação de sonolência. Portanto, uma dieta balanceada poderá te dar mais energia e ajudar em sua rotina.