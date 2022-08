3ª Corrida Maria da Penha ocorre neste sábado (27) em Barra do Garças

Ocorre neste sábado (27), em Barra do Garças, a 3ª Corrida Maria da Penha da Rede de Frente, promovida pela Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher de Barra do Garças e Pontal do Araguaia, que é coordenada pela Defensoria Pública.

A largada da corrida será as 17h30, em frente ao Sindicato dos Investigadores de Polícia Civil de Barra do Garças, com encerramento no mesmo local (avenida Otacílio José dos Santos, bairro Jardim Nova Barra Norte).

Além de estimular o esporte, o evento tem como objetivo a conscientização e sensibilização da população sobre fim da violência doméstica, além de destacar a importância de respeitar e proteger a mulher.

As inscrições foram realizadas em três etapas pelo site Morro MT. As premiações são separadas em categoria “geral” (feminino e masculino) e por feminino e masculino em seis grupos separados por faixas etárias entre 14 a 60 anos.

Na premiação geral o maior prêmio será de R$ 2 mil, uma medalha e um celular Samsung Galaxy A32 32GB 8MP, e o menor prêmio será de R$ 300, uma medalha, uma garrafa para água e kit sabonetes.

Já os prêmios em dinheiro por faixa etária nas categorias feminino e masculino serão valores entre R$ 200 a R$ 100.