4 hábitos diários para começar a acordar cedo sem alarme

Todo mundo, em algum momento, se adaptou melhor como uma pessoa matutina ou diurna. No entanto, acordar mais cedo é uma forma de ter mais tempo no dia e poder organizar os afazeres de forma mais saudável. Se você acha complicado acordar cedo, aqui estão algumas dicas sobre como incluir esse hábito em sua rotina:

Defina seu “tempo de tela”

Uma forma de organizar sua mente e deixar de lado possíveis distrações é se desconectar da tecnologia. Seja às 20h ou 21h, defina um horário para você, após o qual você se desconectará completamente do seu celular, laptop e outros dispositivos. Isso irá te ajudar a dormir cedo e, consequentemente, acordar mais cedo também.

Coma um jantar leve

O jantar leve auxilia em uma digestão mais rápida, te ajudando a ter um bom sono e menos problemas como acidez ou indigestão.Alguns bons exemplos são os legumes cozidos no vapor com sopa ou uma tigela de salada com uma fonte de proteína. É muito mais fácil acordar na hora depois de um jantar leve. Afinal, um jantar pesado precisa de mais horas de digestão e, portanto, mais horas de sono.

Defina sua rotina matinal

Esta é a coisa mais importante a fazer se você realmente quer acordar cedo. Você precisa definir o PORQUÊ você precisa acordar cedo. Se você não tiver um motivo sólido, não terá forças para seguir nessa rotina. Se você criar uma rotina matinal estruturada e inspiradora, que possa se tornar seu PORQUÊ, será mais fácil para você acordar todas as manhãs.

Dê tempo ao tempo

É preciso tempo e esforço para mudar sua rotina diária. No entanto, ser uma pessoa matinal sempre o ajudará a levar um estilo de vida feliz e revigorante. Você poderá reservar um tempo para si mesmo, o que é muito essencial em nossas vidas agitadas e aceleradas.