5 dicas naturais para aumentar sua energia diária

Você sente que precisa de várias xícaras de café para realizar suas tarefas diárias? Ou recorrer a algo açucarado para superar a queda de energia do meio-dia? Saiba que você não está sozinho! É hora de reconhecer que seu estilo de vida e hábitos alimentares definitivamente exigem alguns ajustes.

Quer aprender a manter seus níveis de energia altos de forma natural? Confira as dicas abaixo:

Exercícios e Luz Solar

O movimento lhe dá energia. Portanto, faça seu corpo funcionar pela manhã. Não precisa ser um treino pesado. Mesmo uma caminhada de 10 minutos, uma dança ao acordar ou um bom alongamento fará com que seu sangue bombeie e as endorfinas fluam. Se seguido de forma consistente, isso pode fazer maravilhas em seu humor e sua rotina. Além disso, tomar um pouco de sol nas primeiras horas da manhã ajudará a sincronizar seu ritmo circadiano. Este ritual não apenas ajudará você a se sentir mais energizado e alerta durante o dia, mas também ajudará a produzir mais hormônio do sono à noite.

Priorize a proteína na sua primeira refeição

Desequilíbrios de açúcar no sangue são uma causa comum de baixa energia ao longo do dia. Se seu corpo depende de cafeína até a tarde, tente fazer uma pequena refeição com um mínimo de 20 a 30 gramas de proteína. Isso evitará que o açúcar no sangue caia algumas horas depois de ter ingerido o café. Além disso, evitará a fome de rebote e os desejos por doces no final do dia.

Faça refeições balanceadas

Seu corpo precisa de combustível para se manter energizado e se sentir bem. Comer refeições bem equilibradas em intervalos regulares dará ao seu corpo um fluxo constante de nutrientes para mantê-lo ativo. Pense no seu prato de comida como uma combinação de todos os nutrientes, como uma mistura de proteínas, carboidratos, vegetais e um pouco de gordura saudável – em refeições com intervalo de 3 a 4 horas.

Recarregue as energias!

Caminhe até a sala… saia para regar suas plantas, encher sua garrafa de água ou fazer qualquer tarefa rápida. Isso te fará sentir-se revigorado e rejuvenescido, especialmente se você estiver olhando para um computador por longas horas. Adicionar uma rotina de alongamento curto como parte dessas pausas também pode ser ótimo para melhorar a postura e o fluxo sanguíneo.

Minimize a cafeína e mantenha-se bem hidratado

A cafeína é uma fonte de energia emprestada. Tomar um copo de água antes e depois de sua bebida com cafeína minimizará a desidratação, constipação e outros efeitos adversos que acompanham seu consumo frequente. Sempre limite-se a não mais do que 2-3 xícaras e defina um horário de corte no final da manhã ou tarde.