Com a correria do dia a dia, fica cada vez mais difícil encontrar as amigas para um momento de lazer. No entanto, essas ocasiões são extremamente importantes não apenas para desenvolver nossas capacidades sociais, mas também manter a saúde mental e emocional em um bom funcionamento. Afinal, encontrar as amigas é sinônimo de boas risadas e lembranças boas para uma vida toda.

Pensando nisso, compartilho com vocês 5 ideias de atividades para fazer com as amigas no fim de semana. Confira!

1. Noite de Jogos

Uma noite de jogos pode fazer sucesso até mesmo entre aqueles que não são muito fãs de um jogo de tabuleiros. Para isso, basta escolher opções que sejam do gosto de todos os presentes e investir em atividades dinâmicas, como um karaokê ou um vídeo game interativo.

2. Festa do Pijama

E que tal prolongar a noite de jogos a transformando em uma verdadeira festa do pijama? Esse também é um excelente momento para usar roupas confortáveis, levar uns snacks e sentir os sentimentos mais loucos assistindo os clássicos do cinema. Ah, e que tal aproveitar para fazer um skin care? É diversão na certa!

3. Bazar das Amigas

Uma ideia bastante “fora da caixinha” é reunir as amigas para uma tarde de brechó. Nessa opção, você também pode optar por convidar algumas “amigas de amigas” para juntar uma boa turma e trocar algumas peças que não usam mais. É uma forma divertida de aproveitar aquelas roupas que estão paradas no armário e ainda garantir novos looks.

4. Tarde no parque

Passar uma tarde no parque, em contato com a natureza, também é uma ótima opção de lazer com as amigas. Nesse caso, você pode aproveitar para fazer um piquenique com lanchinhos gostosos e até mesmo montar um clube do livro.

5. Sessão de Fotos

Essa atividade é uma das minhas favoritas. Se você está precisando de um “boom” de autoestima e quer renovar as fotos das suas redes sociais, nada melhor do que uma sessão de fotos com as amigas. Com elas, você se sentirá mais segura e poderá revezar entre modelo e fotógrafa. Todas saem ganhando!

E aí, já sabe o que fazer com as amigas no próximo fim de semana?