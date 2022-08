5 realities shows para aproveitar um final de semana off

Nem sempre queremos sair no final de semana, não é mesmo? Às vezes tudo que mais precisamos é dar play em um reality show sem pé nem cabeça em uma sexta à noite e não pensar em mais nada além de torcer pra alguém (contra ou a favor).

Por isso, aqui vai uma lista de realities para assistir em um final de semana em que você queira ficar de bobeira em casa.

Casamento às cegas

Como o nome sugere, os participantes desse reality devem escolher seus parceiros sem conhecê-los pessoalmente, mas o pedido de casamento vem antes do encontro.

2. Are you the one?

Vinte solteiros em busca do amor verdadeiro tem um tempo para se conhecerem e encontrarem seu match perfeito. Se todos os casais formados estiverem corretos, eles ganham um prêmio em dinheiro.

3. Sexy Beasts – Amor desmascarado

Também com a temática de encontro às cegas, nesse show os solteiros são vestidos de animais e criaturas míticas para os encontros.

4. Game dos clones

Diferentes solteiros buscam seu par perfeito, mas para isso eles precisam escolher uma entre sete pessoas quase idênticas.

5. Brincando com fogo

Alguns solteiros atraentes dividem a casa por um tempo e concorrem a um prêmio de cem mil reais, mas para isso eles devem renunciar a qualquer tipo de contato físico.

Prepara a pipoca e vamos lá!