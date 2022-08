7 dicas para manter suas unhas fortes e bonitas

Tão essencial quanto os cuidados com a pele são os cuidados com as unhas. Além de deixarem seu visual ainda mais bonito, as unhas são responsáveis por te proteger de infecções e bactérias de contato pelas mãos.

Quer saber como mantê-las fortes e bonitas? Confira, abaixo, nossas dicas:

Apare as unhas regularmente

Quando você apara suas unhas com regularidade, você evita que elas fiquem quebradiças ou mesmo encravadas. Para deixá-las mais macias, tente apará-las logo após o banho. Além disso, você pode usar uma lixa para arredondar os cantos ou bordas das unhas.

Use um sérum para unhas

O uso do sérum fortalecedor pode ajudar a reparar suas unhas. Afinal, assim como em outras partes do corpo, essa hidratação é muito benéfica para as unhas e as cutículas. Além dos produtos vendidos especificamente para as unhas, você também pode tentar aplicar óleo de amêndoa ou abacate nas unhas durante a noite para evitar que fiquem ressecadas.

Mantenha sempre as unhas secas e limpas

Mantenha as unhas longe de áreas sujas ou úmidas – tais circunstâncias promovem o desenvolvimento de germes, que podem ser difíceis de remover. Além disso, a exposição prolongada e frequente à umidade pode aumentar o risco de deixá-las quebradiças.

Tenha uma alimentação saudável e rica em proteínas

Se você comer alimentos como peixe, amêndoas e feijão, seu corpo será capaz de fabricar mais queratina. Essa é a proteína que compõe suas unhas. Além disso, você pode considerar a ingestão de suplementos diários, como biotina e ômega 3, que estão disponíveis em farmácias e lojas de produtos naturais.

Tenha cuidado durante a manicure ou pedicure

Para impedir a propagação de doenças nos pés, certifique-se de que os instrumentos da manicure estejam limpos e higienizados. Esse cuidado é importante para evitar não apenas micoses e fungos, mas também a contaminação por doenças mais graves.

Não use esmaltes com químicos fortes

A unha fica mais fraca quando você usa esmaltes que incluem formaldeído e dibutilftalato em sua composição. Além disso, usar esmaltes pigmentados nas unhas por um longo período de tempo, sem manutenção, pode enfraquecê-las ou deixá-las amareladas.

Pare de roer as unhas

Se você tende a roer as unhas, tome medidas para parar. Pode ser difícil superar esse hábito, mas é crucial – pois sua boca contém bactérias e germes que podem entrar facilmente em seu organismo por meio de machucados nas unhas. Além disso, as unhas ficam muito feias e fracas quando você as rói.