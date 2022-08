8 destinos próximos a capitais brasileiras para conhecer em um fim de semana

Uma pesquisa* recente da Booking revelou que, para 89% dos brasileiros, visitar lugares que não conhecem é uma motivação importante para viajar. Pensando nisso, a plataforma selecionou oito destinos, próximos a diferentes capitais brasileiras de todas as regiões do país, para incluir no roteiro das próximas férias e ter a oportunidade de vivenciar novos lugares, com suas paisagens e culturas diferentes. Confira:

Milho Verde, Minas Gerais

A cerca de 250 Km ao norte de Belo Horizonte, esse destino de nome curioso é uma alternativa para complementar o roteiro durante uma visita à capital mineira e para quem percorre o Caminho dos Diamantes da Estrada Real. Com menos de dois mil habitantes, esse pequeno distrito da cidade de Serro é ideal para quem gosta de ecoturismo. O destaque vai para suas belas cachoeiras, como a do Moinho e a do Carijó, sua paisagem bucólica, além das igrejas centenárias, como a Nossa Senhora do Rosário, que fica no alto de uma colina e permite lindas vistas das montanhas.

Pirenópolis, Goiás

A cidade pode ser visitada tanto por quem sai de Goiânia quanto de Brasília (variando entre 120 Km e 150 Km de distância). É um destino tranquilo e simpático no interior de Goiás, com um Centro Histórico preservado com casarões coloniais, dezenas de cachoeiras e lindas paisagens naturais. Para os mais aventureiros, também é possível fazer circuitos de arvorismo, tirolesa, trilhas, rapel e rafting, entre outras atividades. Outro destaque vai para sua gastronomia, com pratos típicos do estado, como o arroz com pequi.

Monte das Gameleiras, Rio Grande do Norte

Perto do Parque Estadual da Pedra da Boca e a cerca de 130 Km da capital Natal, próximo à divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba, esse destino de serra é ideal para quem quer descansar e aproveitar um fim de semana sossegado em terras nordestinas. Mas também é possível fazer atividades esportivas no meio da natureza, como trilhas e rapel nas enormes formações rochosas da região e passeios em quadriciclos.

Três Coroas, Rio Grande do Sul

A aproximadamente 100 Km da capital gaúcha e pertinho de Gramado, Três Coroas é uma cidade com clima interiorano. Ali, os viajantes podem se aventurar em um rafting no Rio Paranhana – uma das atividades mais buscadas por quem visita a região – ou em um parque repleto de atividades esportivas, com oportunidades de slackline, canoagem, arvorismo, mountain bike, entre outros. Para quem busca uma viagem sem muita adrenalina, é possível conhecer um templo budista e outros pontos de interesse na cidade, como a ponte coberta de estilo alemão.

Ilha de Marajó, Pará

Banhado tanto por águas de rio (Amazonas e Tocantins), quanto pelo oceano (Atlântico), o Arquipélago de Marajó é o maior do mundo com tais características, sendo a Ilha de Marajó a principal entre as milhares de ilhas que o formam. Para chegar até ali, é preciso pegar uma balsa saindo de Belém, em um trajeto de aproximadamente 3h. O local possui vários municípios, incluindo os mais turísticos Salvaterra e Soure. Uma característica curiosa de Marajó é a grande quantidade de búfalos que vivem ali. Além disso, vale ressaltar a cerâmica marajoara, as praias locais e o contato com a natureza e a biodiversidade da ilha, como nos passeios em igarapés.

Socorro, São Paulo

Localizada a aproximadamente 140Km de São Paulo, no interior do estado, Socorro é bem procurada por quem gosta de esportes de aventura. Há muitas opções de atividades, incluindo rafting, quadriciclo, tirolesa, arvorismo, stand up paddle, boia cross, etc. Ainda é possível fazer trilhas para cachoeiras, cavernas e mirantes com lindas vistas da cidade. Outro destaque do destino é o turismo rural, com visitas a fazendas e ranchos que vendem deliciosos produtos artesanais. Vale também aproveitar para comprar roupas de inverno, já que o local é famoso pelas malhas de lã, e ficar atento aos festivais culturais e gastronômicos que acontecem durante o ano.

Nobres, Mato Grosso

No Mato Grosso, a 122Km da capital Cuiabá, fica a cidade de Nobres, conhecida pelo ecoturismo e lindos atrativos naturais. Entre as principais atrações do destino estão os rios cristalinos, que são repletos de peixes e ideais para flutuação, além de cachoeiras, balneários e grutas. Há ainda oportunidades para boia cross, mergulhos, passeios de quadriciclo, trilhas, mirantes e tirolesa.

Piranhas, Alagoas

Saindo de Maceió, são aproximadamente 270 km até chegar em Piranhas, cidade no sertão de Alagoas próxima à divisa com Sergipe, que oferece uma paisagem diferente das conhecidas praias de águas verdes do Caribe Brasileiro. Quem visita o destino se depara com um centrinho histórico, charmoso e preservado, e um museu que conta a história do cangaço e de Lampião, dado que acontecimentos importantes relacionados aos cangaceiros se passaram na cidade na primeira metade do século XX. Um grande atrativo da região é o Cânion do Xingó, que pode ser conhecido como um passeio de catamarã pelo Rio São Francisco.

