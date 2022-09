Abertura da semana da Pátria começa nesta quinta-feira com Hasteamento da Bandeira

Duzentos anos é o período que separa os dias de hoje do momento em que Pedro I levantou a espada libertando o Brasil da condição de colônia portuguesa, tornando-o monarquia, uma nação autônoma. Em celebração a este feito, começam, amanhã (1º), as comemorações pela Semana da Pátria, com o acendimento da pira.

O fogo simbólico será conduzido por militares, saindo do 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) rumo à Praça Brasil – onde também vai ocorrer o Hasteamento da Bandeira ao som do Hino Nacional. A cerimônia começa às 8 horas.

Coordenadas pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), as festividades têm seu ápice no Sete de Setembro, quarta-feira da próxima semana, quando acontece o Desfile da Independência. Com participação de, aproximadamente, 30 grupos de escolas militares, municipais, estaduais e particulares, além de clubes de serviço, ONGs, entidades filantrópicas e igrejas evangélicas e católicas, a concentração para a marcha acontece às 7h, na Praça dos Carreiros, e segue pela Avenida Amazonas em direção à Praça Brasil. A dispersão será na Escola Estadual Major Otávio Pitaluga (Eemop).

“Será uma comemoração muito alegre. Para animar a festa e marcar essa data tão especial teremos as fanfarras, a Banda Municipal de Rondonópolis e a Orquestra do 18º GAC, que vão executar várias composições. Também vão estar presentes os integrantes do Projeto Arte e Educação. A previsão é de recebermos uma plateia em torno de dez mil pessoas”, compartilha, entusiasmado, o secretário de Cultura, Pedro Augusto Araújo.