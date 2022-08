Abertura oficial da 48ª Exposul acontece hoje (08) com show católico

O Parque de Exposições de Rondonópolis terá umas das maiores festas já realizadas em seu espaço, com o retorno da Exposul em sua 48º edição, entre os dias 08 e 13 de agosto, que trará shows nacionais, diversão, torneio leiteiro, rodeio, leilões, cursos e palestras. A abertura será às 19 h, no auditório Adolfo Tadeu Vieira, no Parque Exposições Wilmar Peres de Farias.

Os shows nacionais que estão garantidos para entreter o público são de grandes nomes do gospel e sertanejo. Nos dois primeiros dias do evento a entrada será gratuita para o público mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Sendo que no dia 08 de agosto, haverá a abertura com o cantor católico Davidson Silva e no dia 09 será com Fernandinho, que já marcou presença em outros anos.

Para agitar os apaixonados por sertanejo e matar a saudade das festas, no dia 10 haverá o show com a dupla Maiara & Maraísa. No dia 11 de agosto, sobem ao palco Henrique & Juliano, uma das duplas mais populares do país.

Para o quinto dia de evento, dia 12 de agosto, a organização da Exposul convidou o cantor Eduardo Costa. No sábado (13/08) o público terá atração em dose dupla para amanhecer o dia, isso porque, dupla João Neto & Frederico e a dupla Hugo & Guilherme realizarão um super show. Além das apresentações musicais, o evento terá atrações como exposição agropecuária, parque de diversão e praça de alimentação.

O rodeio em touros da 48ª Exposul trará para Rondonópolis o que tem de melhor no esporte, com o formato de 30 peões disputando em três dias a premiação de 30 mil reais, aliado às melhores companhias de rodeios da região com destaque nacional. Todas as montarias com a narração de Claudinei Matias e Rugierri Santos e o gabaritado comentarista Reinaldo Gimenes. A Exposul contará também com a tradicional Prova dos Três Tambores.

No torneio leiteiro haverá duas categorias, sendo dos animais já na fase adulta e as mais jovens. E ao final, haverá premiação do primeiro ao terceiro lugar tanto para as vacas, quanto para as novilhas, com o objetivo de fomentar a bacia leiteira da região.

Os cursos e palestras (Vitrine Agropec) que acontecerão na Exposul, serão realizados por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar MT) e parceiros como Aprosoja, Aprosmat, Acrimat e Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Neste ano, serão oito cursos disponíveis para os interessados, além das consultorias para os produtores rurais. O stand do Senar estará aberto durante todo o evento, para o atendimento e quem deseja realizar um dos cursos ou participar das palestras, deverá entrar em contato com o Sindicato Rural.

Com relação aos Leilões, o evento começou com o Leilão Criasul realizado no sábado (06/08), Além disso, será realizado o leilão de touros nelores da Bom Jesus, também com mais de 50 animais, e para fechar haverá a praça de animais de corte e reprodutores.