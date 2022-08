Acidente envolvendo carretas e caminhões guinchos deixam veículos destruídos na rodovia

Um acidente envolvendo quatro veículos, sendo dois caminhões guinchos e duas carretas ocorreu na tarde desta segunda-feira (29), na rodovia entre os municípios de Sinop e Itaúba-MT.

Apesar do grande impacto não houve feridos, porém, uma grande fila de veículos se formou nos dois sentidos e o tráfego flui no pare e siga.

Conforme informações apuradas, dois caminhões guinchos faziam a retirada de uma carreta que havia saído da pista, quando o condutor de uma outra carreta vinha sentido Sinop e colidiu contra os veículos.

Com o impacto o cavalo-mecânico se desprendeu do chassi de uma das carretas. Um dos caminhões guincho ficou totalmente destruído, enquanto o outro ficou com danos na lateral e traseira. O veículo bitrem que saiu para fora da pista não teve grandes danos