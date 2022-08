Acupuntura: quais as áreas beneficiadas por essa terapia?

Nos últimos anos, a quantidade de pessoas que sofrem com problemas nas costas e nas articulações aumentou drasticamente e, na busca por tratamentos, a acupuntura tem ganhado destaque.

Dores no corpo

Os casos de rigidez na região lombar, quadris, pescoço e ombros têm aumentando devido às longas jornadas de trabalho em casa. Neste cenário, analgésicos ou medicamentos de venda livre podem ser úteis para fornecer algum alívio da dor – no entanto, eles estão apenas tratando os sintomas sem tratar a causa real da dor.

A acupuntura funciona para regular a energia dentro do corpo e é um método de tratamento seguro para pessoas que sofrem de dores ósseas ou musculares, como artrite reumatóide, osteoartrite, dor miofascial, fibromialgia, entre outras.

Diabetes

Por mais chocante que pareça, a acupuntura pode ajudar na prevenção do diabetes tipo 2. Cientistas da Universidade Edith Cowan relatam que o estudo foi realizado em pessoas classificadas como “pré-diabéticas”, o que significa que apresentaram níveis de glicose no sangue acima do normal sem realmente serem altos o suficiente para serem diagnosticados como diabéticos. Eles foram submetidos à terapia de acupuntura e viram vários marcadores-chave associados à diabetes melhorarem. Esses marcadores incluem glicemia de jejum, glicemia de duas horas e hemoglobina glicada, bem como um declínio geral na incidência de pré-diabetes.

Saúde mental

Várias pesquisas descobriram que a acupuntura combinada com a medicina pode melhorar os sintomas da depressão. Além disso, a acupuntura funciona para dores de cabeça, enxaquecas e estresse geral. O tratamento com acupuntura reduzirá os hormônios do estresse e ajudará a equilibrar seu humor para diminuir a ansiedade e aumentar os sentimentos de alegria. Não só as agulhas funcionam para curar seu corpo, mas a sessão de tratamento é calmante e relaxante.

A Organização Mundial da Saúde compilou uma lista de problemas de saúde em que a acupuntura pode ser benéfica. Confira abaixo: