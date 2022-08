Adolescente é apreendido após matar pai com facadas no pescoço

Um jovem de 17 anos é apreendido após matar o pai com duas facadas no pescoço em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na noite do sábado (6). O crime ocorreu na casa da família no bairro Jardim das Orquídeas.

Segundo informações do repórter Pedro Leão, Gabriel Alves de Lima, de 17 anos, havia sido apreendido na noite anterior, na sexta-feira (5), dirigindo uma motocicleta. Ele não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o veículo estaria irregular.

Após ser encaminhado a delegacia, seu pai Marco Alves de Lima, de 46 anos, compareceu ao local e assinou o termo circunstanciado, liberando o adolescente.

Na noite de sábado, Gabriel queria sair de casa, pois encontraria uma garota. Marco, tentando puni-lo pelo ocorrido no dia anterior, não permitiu e trancou a casa. Iniciou uma discussão entre os dois na cozinha, quando Gabriel empunhou uma faca e golpeou o pai, o atingindo duas vezes no pescoço.

O homem ainda teria chegado a andar até a sala, onde caiu e morreu. A morte foi constatada no local e a faca, utilizada no crime, apreendida.

Ao repórter, a Polícia Militar afirmou que o jovem apresentava frieza ao confessar o homicídio. Após o registro da ocorrência, o adolescente deve ser encaminhado à Fundação Casa. O caso está sendo apresentado no 3° Distrito Policial de São Bernardo do Campo.