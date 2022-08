Adolescente faz alunos e professores do IMFT reféns armado com faca

Um adolescente de apenas 17 anos fez alunos e professores do Instituto Federal de Mato Grosso (IMFT) reféns na manhã desta terça-feira (30). O caso ocorreu no campus Cuiabá. O jovem também é estudante da instituição.

Segundo as informações, o menor estava armado com uma faca e ameaçou os colegas e os professores. Ele trancou as vítimas na sala de aula e pegou os celulares para impedir o acionamento da polícia.

Ainda conforme o repassado, o jovem tentou esfaquear um segurança do campus. Um policial militar que também é aluno conseguiu convencê-lo a se afastar das vítimas e deixa-las sair. Em seguida, o menor acabou detido.

A faca foi apreendida. O IFMT afirmou que vai se manifestar por nota ainda nesta terça-feira E que o diretor do órgão acompanha o caso junto aos pais do aluno.