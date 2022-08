Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias promovem transformação social e digital

A transformação digital vem revolucionando várias áreas da vida moderna, seja no cotidiano ou profissional. Na área da saúde, as mudanças são visíveis, trazem inovação e promovem melhorias na qualidade do atendimento, gerando maior acolhimento e relações mais saudáveis entre representantes da saúde e pacientes.

Profissionais que compõem a equipe multiprofissional nos serviços de Atenção Básica, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate às Endemias (ACE) visitam diariamente os lares de famílias residentes nas comunidades brasileiras, sendo verdadeiros agentes de transformação de vidas.

Atualmente, os agentes contam com o e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), um aplicativo que registra todas as informações necessárias dos pacientes, alinha e reestrutura os Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população.

O aplicativo é um passo para a transformação digital na saúde, intensificada no contexto da pandemia da Covid-19, onde a saúde digital passou a ser um importante instrumento de comunicação com a sociedade.

Agente Comunitário de Saúde há 12 anos, no município de Alto Taquari (485 km de Cuiabá), Alessandra Silvério explica que o aplicativo serve como ferramenta para dinamizar o atendimento na sua área de atuação, no bairro Parque Taquari, microárea 1.

“Quando comecei como Agente Comunitário, em 2010, todos os registros eram feitos no papel. Hoje é pelo aplicativo. Vamos às casas, fazemos as visitas e ao conversarmos com o paciente, já vamos lançando as informações no aplicativo e-SUS”, conta Alessandra.

Segundo ela, durante a entrevista com o morador/paciente, todas as informações importantes, como por exemplo, quantos residentes vivem na casa, se há alguém com problemas cardíacos, respiratórios, diabetes ou fazendo uso de medicamentos para pressão, ou se existe alguém com problemas de alcoolismo, drogas, dentre outras, são atualizadas no aplicativo.

“Em uma das residências da minha área, uma paciente é acamada. Então, junto com a técnica de enfermagem, voltamos para aplicar vacinas e realizar outros atendimentos de saúde que ela esteja precisando”, frisou a profissional.

Aprimorando a função, a agente realiza o curso profissional Técnico em Agente Comunitário de Saúde, com ênfase em Endemias (TACS-MT), iniciativa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), através da Escola do Legislativo, apoio do governo estadual, secretarias municipais e prefeituras, com execução do Instituto Brasil Adentro.