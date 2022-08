Agora, aguenta!

A partir de hoje (16), os já registrados candidatos podem dar início à propaganda eleitoral, bem como pedir voto. Nós, gente comum da sociedade, agora temos que ser muito pacientes com todos eles, ouvindo-os com atenção enquanto tentam conquistar nossa preferência, especialmente se for um amigo ou amiga, embora já saibamos exatamente em quem votaremos nas eleições de outubro, na maioria dos casos. Pra não perder a amizade, né!?

Nesse início de campanha eleitoral, os institutos de pesquisa começam a realizar levantamentos mais frequentemente. O Ipec, criado por ex-executivos do Ibope (não sei se dá para confiar), saiu na frente e divulgou ontem o resultado de sua primeira pesquisa para presidente. Os entrevistadores apresentaram questionários a 2 mil eleitores, o que confere, segundo o instituto, nível de confiança de 95% à pesquisa, se considerada a margem e erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Dos entrevistados, 44% afirmaram que votariam em Lula (PT) no primeiro turno. Para 32%, Bolsonaro (PL) é a preferência. Ciro Gomes (PDT) vê minguar suas chances de crescimento. Em levantamentos anteriores, chegou a pontuar 9% das intenções de voto para, neste último, cair para 6%. E Simone Tebet não sai da casa dos 2%. Os demais, nem pontuam. Ou seja: eleições polarizadas à vista, marinheiros!

O resultado agradou e preocupou os dois principais concorrentes ao cargo, Lula e Bolsonaro. A campanha de Bolsonaro comemorou o fato de a diferença entre ele e Lula diminuir 3 pontos percentuais, ou seja, para além da margem de erro, mas esperava que os números estivessem já na casa dos 36% a 38% nessa largada, especialmente depois de já terem sido pagas as duas parcelas de R$ 1 mil para caminhoneiros e taxistas e a parcela turbinada do Auxílio Brasil (são R$ 600,00), além do vale-gás em dobro e das três quedas nos preços dos combustíveis.

Isso não aconteceu e, para “ajudar”, Bolsonaro tem a maior rejeição pessoal entre os entrevistados. Destes, ainda, 57% desaprovam seu governo. Isso pode indicar que os 32% de intenção de voto sejam o teto eleitoral de Bolsonaro. Na próxima quinta-feira (18), o Datafolha divulgará nova pesquisa, muito aguardada pelos marqueteiros do PL. Segundo consta, eles avaliam que os impactos dos benefícios do Governo Federal serão mais bem sentidos nas próximas semanas.

A campanha de Lula celebrou os números desse levantamento do Ipec, porque o coloca na frente na corrida eleitoral, mas não completamente. Isto porque é a primeira vez que diminui a possibilidade de vitória no primeiro turno. Segundo o Ipec, Lula teria 52% dos votos válidos, o que pendura sua vitória já em 2 de outubro na margem de erro. Isso revela que os números estão ficando, eu diria, menos favoráveis ao petista.

Aguardemos os próximos capítulos. Em 6 semanas compareceremos às urnas. Já sei em quem votarei e em quem não votarei nessas eleições. Se nada de extraordinário acontecer, já tenho definidos meus votos. Agora, é esperar para ver.