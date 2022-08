Alunos de Rondonópolis conquistam medalhas durante 1ª Olimpíada das Escolas Estaduais Militares de MT

Os alunos das Escolas Tiradentes e Dom Pedro II participaram de um desfile em carro aberto do Corpo de Bombeiro Militar na manhã desta segunda-feira (22), pelas ruas de Rondonópolis (MT). O desfile acontece em homenagem aos alunos campeões durante a 1ª edição dos Jogos das Escolas Estaduais Militares da PM/MT e do CBM/MT que aconteceu na capital Cuiabá (MT).

“A Escola Militar Tiradentes se sente privilegiada e honrada em participar dos primeiros jogos estaduais entre as escolas militares. Fomos com a delegação de 123 alunos, mais os profissionais policiais militares, professores e uma mãe acompanhando também. Por ser uma Escola nova, 3 anos praticamente, temos um resultado excelente. Ficamos em 2° lugar no geral perdendo apenas para Cuiabá que são os donos da casa. Então acredito que o resultado foi muito positivo, conseguimos representar o nosso nome, nome da cidade e conquistamos esse título” ressalta o 2° Tenente da PM Mário.

Os alunos da Escola Militar Dom Pedro II do Corpo de Bombeiros também tiveram resultados positivos.

“A Escola Militar Dom Pedro II do Corpo de Bombeiros teve um resultado satisfatório. Ela trouxe 6 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Tivemos participação no basquete, futsal e xadrez. Entre os resultados, foram 2 ouros no basquete feminino, 1 prata no basquete masculino, 3 ouros no xadrez, 1 prata e 1 bronze também no xadrez. O resultado satisfatório. tivemos a delegação de 75 alunos” explica o Tenente do Corpo de Bombeiro, Fraga.

A 1ª edição dos Jogos das Escolas Estaduais Militares Tiradentes e Dom Pedro é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com a Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT).