Anvisa aprova a liberação da vacina contra a varíola do macaco

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na noite de quinta-feira a liberação da vacina contra a varíola do macaco (monkeypox), produzida pela farmacêutica Bavarian Nordic, na Dinamarca e na Alemanha, e adquirida pelo Ministério da Saúde, junto a Opas/OMS (Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial de Saúde).

Conforme decisão da última semana em que a agência autorizou a importação e o registro excepcionais de remédios e imunizantes contra doença, desde que aprovados por órgãos reguladores internacionais, a diretoria colegiada da Anvisa usou dados fornecidos pelo FDA (agência reguladora dos Estados), EMA (agência europeia) e do órgão regulador do Reino Unidos para aprovar a vacina que já é aplicada nesses países.

A vacina não foi feita exclusivamente contra a varíola do macaco e sim contra a varíola humana, doença que foi considerada erradicada pela OMS em 1980. Mas, como os dois vírus fazem parte da família ortopoxvírus, o imunizante é usado para prevenir também contra a monkeypox.

A diretora-relatora da Anvisa Meiruze Freitas destacou em seu voto que é esperado que a vacina contra a varíola previna ou reduza a gravidade da infecção pela monkeypox. Todavia, ressaltou ser necessário fazer estudos de monitoramento aqui no Brasil para confirmar a eficácia.

O Brasil espera a chegada de 50 mil doses no próximo mês. De acordo com entrevista coletiva da última segunda-feira do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esses imunizantes serão destinados apenas aos profissionais de saúde que lidam diretamente com as pessoas infectadas.

Os fármacos devem ser conservados em temperaturas entre -60 a -40°C, têm validade de 60 meses e são indicadas apenas para adultos acima de 18 anos.