Após dois anos, mais de 350 pessoas participam da 34ª Cavalgada em Rondonópolis

Mais de 350 cavaleiros e amazonas participaram na manhã deste sábado (06) da 34ª Cavalgada em Rondonópolis. Além dos participantes, muitos populares acompanharam a passagem por todo o trajeto.

De acordo com o responsável pela organização do evento, Neurivaldo Júnior, a cavalgada deste ano superou as expectativas, principalmente com a participação de várias famílias que esperam o ano todo para esse tradicional evento.

No percurso foram disponibilizados quatro pontos de hidratação para os animais e dois pontos para os participantes.

De acordo com o médico veterinário que estava na fiscalização do INDEA, Victor Amorim, todas as equipes foram colocadas em pontos estratégicos para fiscalização dos animais, que só eram liberados após apresentação dos exames.

Este ano, o percurso de 9 km começou na avenida Fernando Corrêa, descendo até a Praça Brasil; em seguida as comitivas passaram pela Praça dos Carreiros, Rua Rio Branco, Rua Sagrada Família, Avenida Lions Internacional, Rondon Plaza Shopping e, em seguida, entrarão na Avenida Governador Júlio Campos, onde o trajeto será finalizado ao lado do mercado Tropical Center.