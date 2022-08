Aprenda a fazer chás benéficos para pessoas com diabetes

O chá faz parte da rotina diária de muitas pessoas. Mas, quando se trata de chá para diabéticos, as pessoas têm muitas dúvidas – uma vez que alguns alimentos podem ser bastante prejudiciais para quem vive com essa doença.

Pensando nisso, compartilhamos algumas opções de chá que podem ser muito benéficos para quem tem diabetes. Confira:

Chá verde

De acordo com um estudo publicado no Journal of Nutrition and Metabolism, o chá verde pode ajudar a reduzir o risco de diabetes tipo 2. Verificou-se que tem um efeito favorável na concentração de glicose no sangue em jejum.

Chá de gengibre

O gengibre é conhecido por seus benefícios. Consumir até 4 gramas por dia pode ajudar a controlar a produção de insulina e reduzir os níveis de açúcar no sangue. O chá de gengibre leva a um melhor controle glicêmico.

Chá de canela

Adicionar uma pitada de canela à sua xícara de chá é bom, pois mantém o açúcar no sangue estável e afasta os desejos de comidas açucaradas.

Chá de cúrcuma

A curcumina, que é um componente primário da cúrcuma, também demonstrou aumentar os efeitos dos tratamentos de diabetes, ajudando a controlar os níveis de insulina.

Chá de camomila

De acordo com um estudo recente, o chá de camomila pode ajudar na prevenção do surgimento de problemas relacionados à diabetes, como perda de visão, danos nos nervos e nos rins.