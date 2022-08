Aprenda a fazer o melhor ‘pãozinho’ de batata com só 4 ingredientes

Quem nunca experimentou um delicioso pãozinho de batata? A receita é simples, porém o resultado final sempre surpreende. Se você ainda não provou essa delícia, está perdendo tempo.

A batata é um ingrediente extremamente versátil e que combina com diversos outros alimentos. No entanto, quando utilizada na massa do pão, ela garante uma textura única e muito saborosa. Além disso, o pãozinho de batata fica super fofinho e é ideal para qualquer refeição do dia a dia.

Para fazer ‘pãozinho’ de batata, primeiro, amoleça-as, amasse-as em uma tigela, adicione açúcar e sal e mexa para fazer um purê. Em seguida, adicione 3 colheres de farinha de trigo e misture bem. Desta forma, com a ajuda de luvas, retire uma pequena porção da massa, abra a parte do meio e recheie como quiser. Coloquei queijo mussarela no meio. Em seguida, feche a seção e coloque-a na forma de bolo. Quando tudo estiver pronto, aqueça o óleo em uma frigideira, e quando o fundo (parte) estiver bem dourado, vire com uma espátula e coloque em um prato com papel absorvente. Com isso, a refeição está pronta e, finalmente, seu pão de batata com 4 ingredientes pode ser servido.

Ingredientes

3 batatas médias

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal ou sal a gosto

3 colheres de sopa de farinha de trigo

Modo de preparo