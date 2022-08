As afirmações positivas podem ajudar no combate ao estresse?

O estresse tornou-se um fenômeno generalizado nos dias de hoje. Não está apenas afetando a produtividade das pessoas no trabalho, mas também está causando problemas significativos na saúde. As pessoas que estão lutando contra o estresse, procuram maneiras de combatê-lo e impedir que ele prejudique sua produtividade no trabalho e interfira em suas vidas pessoais. Um desses métodos é através de afirmações positivas.

Uma das abordagens favoritas de todos os psicólogos e terapeutas, afirmações positivas, ajudam uma pessoa a se concentrar no bem e deixar as coisas negativas como o “estresse” passar.

Mas, afinal, o que são as afirmações?

Em geral, uma afirmação é uma frase composta por palavras positivas e poderosas, reunidas para formar uma declaração encorajadora que seja capaz de motivar, encorajar e desafiar sua mente a alcançar todo o seu potencial. As afirmações são conversas motivacionais e positivas consigo mesmo que podem ajudá-lo a alterar sua perspectiva e pensamentos subconscientes.

Quando você repete declarações encorajadoras, de apoio e positivas diariamente para si mesmo, isso lhe dá poder. Isso porque quando você começa a ouvir algo todos os dias, você começa a acreditar. Sua crença, então, por sua vez, impacta suas ações, fazendo com que suas afirmações se tornem realidade.

Como praticar afirmações para reduzir o estresse?

Há muitas maneiras de praticar afirmações. Você pode escrever suas reivindicações em um diário diariamente e lê-las logo pela manhã. Ou você pode ficar na frente de um espelho e dizer as afirmações para si mesmo. Provou-se que as afirmações ajudam a combater o estresse de forma significativa e ajudam a recuperar a confiança perdida.

Gostou dessa dica?