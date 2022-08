Asas do Jahu

Este é o centésimo editorial que escrevo para o AGORAMT (como passa rápido!). E tinha que coincidir com a data de fundação de minha cidade natal, Jaú, no interior paulista. Segundo consta, na foz de um rio que desagua no Tietê (lá, a gente chama de “Tietezão”), um índio nativo da região lutara com um peixe enorme que a tudo devorava (daí vem seu nome, “Jaú”) e o vencera. Ao rio, batizaram com o nome da fera e, construída às margens do rio Jaú, ganhou a cidade o mesmo nome.

A pacífica Jaú forjou grandes celebridades nacionais. No esporte, Edu, ponta-esquerda habilidosíssimo que jogou ao lado de Pelé e Coutinho no Santos dos anos 1960; Sormani, chamado à sua época de “Pelé Branco”, jogou em diversos times da Itália, e chegou a ganhar a Champions League em 1969 pelo Milan; Marolla, grande goleiro dos anos 1980. Ainda em atividade, o goleiro Denis, que jogou no São Paulo, e o zagueiro Leandro Castan, que já atuou pelo Corinthians, também nasceram por lá! De Jaú também ganhamos uma das maiores escritoras brasileira, Hilda Hilst, o homem mais rico do Brasil, Sebastião Camargo (proprietário da construtora Camargo Correia) e uma das mais belas brasileiras, Luciana Vendramini.

A despeito dos grandes feitos dos relacionados acima, nenhum deles se compara ao de um outro jauense, um dos maiores brasileiros da história, o Comandante João Ribeiro de Barros. Terminada a Primeira Guerra Mundial, os investimentos em aviões minguaram. Empresários visionários, no entanto, projetavam que a aviação comercial cresceria. Para isto, pilotos de todo o mundo eram patrocinados para aventuras aéreas, de modo a que a aeronáutica pudesse evoluir. A maior de todas as aventuras era cruzar o Atlântico Sul.

João Ribeiro de Barros pediu ao governo brasileiro que patrocinasse a ousada empreitada, sem sucesso (nosso governo parece não gostar de investir em sua gente). Com recursos próprios, então, partiu para a Itália, onde adquiriu um hidroavião com dois motores de 550 HP cada, o qual batizou de “Jahu”, em homenagem à sua terra natal. O plano de voo era partir de Gênova, na Itália, pousar em Cabo Verde, na costa africana, para, depois de 12 horas no ar, pousar em Fernando de Noronha e, dali, partir para aterrissar finalmente no Rio de Janeiro, então capital federal.

Em 18 de outubro de 1926, o “Jahu” decola da Itália, mas precisa pousar na Espanha, na cidade de Alicante, por causa da sabotagem à sua aeronave. Às vésperas do início do grande feito, colocaram areia no cárter do motor e sabão no tanque de combustível. Depois dos reparos no motor, nova decolagem e novo pouso de emergência em Gibraltar, para mais uma vez limpar o sistema de combustível. A duras penas conseguem chegar a Cabo Verde, mas percebem que o sabão no combustível e a areia no cárter do motor causaram danos severos à aeronave, que precisou ser totalmente desmontada e consertada.

Desanimado com os percalços e irritado com a zombaria da imprensa carioca (nossa imprensa também não gosta de louvar os bons brasileiros), Barros pensa em desistir do aparente invencível desafio, mas recebe o alento que precisava em um telegrama da parte de sua mãe, Dona Margarida Ribeiro de Barros, onde se lia: “Aviador Barros. Aplaudimos tua atitude. Não desmontes o aparelho. Providenciaremos continuação do reide, custe o que custar. Paralisação do reide será fracasso. As asas do avião representam a Bandeira Brasileira”.

Ele e sua tripulação de outros três homens montam o avião e decolam de Cabo Verde às 05h30 da manhã de 28 de abril de 1927 rumo ao desconhecido. Tudo que tinham para se orientar no espaço era um sextante. Abaixo deles, o oceano conhecido como “cemitério de heróis”, tantos tinham sido os pilotos mortos ao tentar tal façanha. Ao chegarem próximos a Fernando de Noronha, o Comandante Barros teria pedido para apagarem as luzes da aeronave. “Preciso ver o Cruzeiro do Sul”, alegou. A constelação o orientou, fazendo-o pousar em segurança. No dia seguinte, partiu para o Recife e, dali, para o Rio de Janeiro.

Uma frêmita e entusiasmada multidão tomou as ruas da capital para ver aquele ponto vermelho no céu ficar cada vez maior, que vinha acompanhado de dois aviões da Força Aérea Brasileira, em escolta. Aterrissada a aeronave, foram os aviadores tomados no braço do povo brasileiro. Afinal, tinha um irmão nosso realizado o maior feito de sua época. João Ribeiro de Barros foi condecorado em todo o mundo com medalhas de ouro, as quais doou para o governo paulista a fim de financiar a Revolução Constitucionalista de 1932. Por isso mesmo, acabou sendo perseguido politicamente pelo ditador Getúlio Vargas.

Com a morte da mãe e desacreditando naqueles que ocupavam, forçadamente, o poder, João Ribeiro de Barros desenvolveu uma severa depressão, vindo a morrer em desgosto aos 20 de julho de 1947, em sua fazenda em Jaú, aos 47 anos. Incrível que tenha realizado tão grandioso feito com apenas 27 anos de idade. Eu queria saber escrever melhor para poder inspirar a outros jovens com o feito de João Ribeiro de Barros. Um belo exemplo de jovem para uma juventude que vive numa época em que os temas abjetos de “legalização da maconha” e “descriminalização do aborto” ganham destaque.

Se João Ribeiro de Barros fosse americano, certamente sua ação heroica teria sido contada nos cinemas. Por aqui, porém, há uma predileção para “Bruninha Surfistinha”, e outras porcarias de igual mau gosto. Há mais que isso. Somos melhores que isso. Inspiremo-nos no exemplo dos grandes brasileiros que nos antecederam, especialmente no desse jauense, João Ribeiro de Barros. Ah! O título desse texto dá nome ao hino de Jaú, que celebra em ode a bravura de seu filho ilustre.