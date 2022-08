Atividades coletivas com diabéticos e hipertensos retomam no ESF do Conjunto São José

Esta semana os pacientes com doenças cardíacas e os diabéticos atendidos pela unidade de saúde ESF Conjunto São José voltaram a participar das atividades em grupo. Com baixa no número de casos da covid-19, após dois anos foi possível retomar as atividades coletivas que, além de cuidar da saúde, também promove o bem estar por meio do convívio social.

Sob o olhar atento da equipe de enfermagem e dos técnicos da unidade eles se encontram no chamado Hiperdia, um momento preparado especialmente para fazer o acompanhamento da saúde dos pacientes e ainda receber um café da manhã saudável e nutritivo.

Todos os pacientes passam pela avaliação da equipe que faz a verificação da pressão arterial, o teste de glicemia e ainda a verificação antropométrica que faz a mensuração de peso, altura, dobras cutâneas, índice de massa corpórea, percentual de gordura e aponta o peso ideal.

A coordenadora do ESF Conjunto São José I, enfermeira Vivian Adelaria, explicou que o programa Hiperdia tem por objetivo cadastrar e acompanhar todos os hipertensos e diabéticos a fim de que, através do cuidado especial, consiga fazer o controle das doenças e garantir mais qualidade de vida aos pacientes.

Além do Hiperdia, esse mesmo grupo participa toda semana da turma de caminhada e agora uma vez por semana também pode fazer hidroginástica acompanhada por uma educadora física. A atividade na água é realizada no Centro Poliesportivo Padre Lothar recém inaugurado na região da Vila Operária.