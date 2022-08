Atlético-MG perde para o Goiás em casa e segue em 7º do Brasileirão

O Atlético-MG segue sem embalar no Brasileirão. O atual campeão foi surpreendido pelo Goiás dentro do Mineirão e perdeu por 1 a 0, gol de Pedro Raul, na tarde deste sábado (20).

A derrota, a sexta do time no torneio, mantém os mineiros na sétima colocação, com 35 pontos, bem distantes do Palmeiras, líder, que tem 48. Por outro lado, os goianos subiram aos 29 pontos e assumiram a 11ª posição, longe da zona de rebaixamento

O jogo

O time da casa foi para cima desde o início. Pavón perdeu chance clara quando saiu na cara do gol e cruzou em vez de finalizar. Zaracho acertou o travessão em um belo voleio, e Nacho chutou em cima de Tadeu. Já do outro lado, Everton praticamente não tocou na bola no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o cenário mudou e logo aos 6 o Goiás saiu na frente. Vinícius ganhou de Mariano e rolou para o meio da área, tirando de Everson. Pedro Raul, sem goleiro, fez o seu 12º gol no Brasileirão.

A desvantagem no placar fez o Atlético voltar a ir pra cima, e o técnico Cuca optou pela entrada de vários atacantes, como Ademir e Eduardo Sasha. Aos 37, Zaracho bateu de primeira e mandou para fora. Na sequência, Arana cruzou, Alan Kardec se antecipou e mandou no travessão.

Já aos 48, Zaracho cabeceou, e Tadeu, bem posicionado, garantiu o 1 a 0. No apito final, a torcida atleticana vaiou bastante o time no Mineirão.