Atlético -MG sai na frente, mas, desperdiça várias oportunidades, Palmeiras reage nos acréscimos e empata no Mineirão

O Palmeiras e o Atlético-MG abriram a disputa pelas quartas de final, da Libertadores, na noite desta quarta-feira (3), no Mineirão. Jogando fora de casa, o Verdão buscou no fim o empate com Galo, por 2 a 2, e times vão para São Paulo sem vantagem.

A igualdade foi conquistada com os gols de Hulk, de pênalti, na etapa inicial e de Murilo, contra, já no segundo tempo, fizeram para o Galo. Murilo, de novo e Danilo, empataram diante de mais de 57 mil atleticanos para o Alviverde.

Volta ao Brasileirão

Depois deste duelo internacional, Palmeiras e Atlético-MG voltam as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Verdão que lidera o nacional com 42 pontos, receberá o Goiás no próximo domingo (7), no Allianz Parque, pela 21ª rodada, às 16h (Brasília). Já o Galo, no mesmo dia, só que mais tarde, às 19h (Brasília), joga novamente no Mineirão, contra o Athletico-PR.

A primeira etapa da partida foi dominante por parte do Atlético-MG. Foram 14 finalizações contra o gol de Weverton, com duas bolas finalizadas para fora, do atacante Keno e de Ademir na trave, antes de abrir o placar no estádio. Apesar do Palmeiras balançar a rede do mandante, o VAR (árbitro de vídeo) anulou corretamente o gol Piquerez, pela irregularidade de Gustavo Scarpa no início da jogada.

Ainda assim o Galo seguiu em cima do Verdão para sair na frente em Belo Horizonte e por tanto pressionar os rivais, o volante Jair recebeu de costas para a meta palmeirense e sofreu um pênalti. Aos 45′, da etapa inicial, Hulk bateu e converteu o tento para enlouquecer a torcida atleticana.

Verdão reage

A equipe de Abel Ferreira voltou sabendo que precisaria aparecer mais no ataque. Mas logo tomou um susto com um gol contra de Murilo, com 2′ da etapa final. Daí em diante o Verdão equilibrou as ações ofensivas e começou aparecer mais na área defendida de Everson.

Tanto que, aos 18′ do segundo tempo, em falta cobrada por Gustavo Scarpa na trave mineira e no rebote Murilo, que havia sido vilão, agora foi herói e empurrou para gol confirmado com a ajuda do VAR. Ainda teve tempo de Dudu perder uma chance clara de igualar o placar contra os mineiros, que seria mais uma assistência de Scarpa na temporada.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data e hora: quarta-feira (03/08), às 21h30

Público e Renda: 57.140 / R$ 4.232.050,90

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Auxiliares: Diego Bonfá e Gabriel Chade (Ambos da Argentina)

Quarto árbitro: Gery Vargas (Bolívia)

VAR: Juan Lara (Chile)

Cartões amarelo: Jair, aos 3′ 2º/T e Mariano, aos 45′ 2º/T (Atlético-MG)

Gols: Hulk, de pênalti, aos 45′ 1º/T e Murilo, contra, aos 2′ 2º/T (Atlético-MG); Murilo, aos 13′ 2º/T e Danilo, aos 47′ 2º/T (Palmeiras)

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens; Jair, Otávio e Zaracho; Ademir, Keno e Hulk. Técnico: Cuca.

PALMEIRAS: Weverton; Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e López. Técnico: Abel Ferreira.