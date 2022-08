Ator mirim da novela Pantanal passa por cirurgia após ser atropelado, amigo de 11 anos que estava com ele morreu

O ator mirim Gustavo Corasini, de 12 anos, foi atropelado por uma vizinha na tarde desta terça (23),na capital paulista. O Tadeu jovem, da novela Pantanal, quebrou o braço e a perna e fraturou a bacia. Ele já foi operado e está em recuperação. Um amigo dele, de 11 anos, foi atingido também, mas não resistiu aos ferimentos.

Os garotos estavam enfeitando a rua para a Copa do Mundo quando um pedreiro, que trabalhava em uma casa próxima, se acidentou. Uma vizinha foi tirar o carro para abrir espaço para o resgate, mas perdeu o controle do câmbio automático e os acertou.

As informações foram divulgadas pela mãe do ator, no Instagram dele. Ela agradeceu o apoio dos seguidores após o susto. “Estamos muito destruídos”, disse nos stories. “Logo nosso menino estará de volta por aqui”, completou.

Ela pediu também apoio para a mãe do garoto que morreu no acidente. “Qualquer ajuda é válida, a mãe dele é diarista e era o garoto que cuidava dos irmãos para ela trabalhar”, disse.