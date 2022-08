Auxiliar de Felipão comemora: “Bloqueamos o Palmeiras”

O Athletico-PR saiu com a vitória sobre o Palmeiras, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores e vai com vantagem do empate para o duelo no Allianz Parque. Sem Felipão na coletiva de imprensa, Paulo Turra comemorou a estratégia em sucedida diante do Verdão.

“Foi um grande jogo, com duas grandes equipes. A gente foi muito feliz na estratégia montada. A gente bloqueou e, quando tivemos oportunidade de chegar na frente, também chegamos. É mérito dos jogadores”, analisou o auxiliar técnico na Arena da Baixada.

Luiz Felipe Scolari foi expulso na etapa final do duelo e por conta do regulamento da Conmebol, não pode dar entrevistas no pós-jogo. Comandante já está fora da partida no dia 6 de setembro, às 21h30 em São Paulo.