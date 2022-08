Avião faz pouso forçado após homem tentar abrir porta de emergência: ‘Vejo vocês no paraíso’

Um avião precisou fazer um pouso de emergência em Zagreb, capital da Croácia, na madrugada da última terça-feira (16), depois que um homem embriagado tentou abrir a porta de emergência da aeronave ao ameaçar outros passageiros, que o impediram.

O voo partiu de Paphos, em Chipre, com destino a Manchester, na Inglaterra. Segundo o veículo Manchester Evening News, passageiros viram o homem com uma substância semelhante a cocaína durante o voo e relataram que ele rezava ajoelhado antes de fazer as ameaças.