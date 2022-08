Avó salva neta de ser baleada por idoso de 80 anos; suspeito foi detido pela PM

Uma equipe da Polícia Militar realizou a prisão de um idoso de 80 anos, em Barra do Garças-MT , após apontar uma arma de fogo para vizinha e sua neta.

O fato que ainda não se sabe a motivação, ocorreu no bairro São José, quando o idoso exaltado pegou um revólver de marca Smith and Wesson e passou apontar para as pessoas, logo chutou a porta de uma casa e acabou apontando para uma criança.

Sendo impedindo de cometer uma tragédia após a avó da criança intervir gritando e assustando o suspeito que saiu correndo para sua casa. Policiais Militares que estiveram na casa o desarmaram e realizaram a prisão dele.

Na sua cintura foi apreendido o revólver de calibre .32 que continha 03 munições, também foi encontrado uma espingarda de pressão (5.5 mm) na área da residência além de uma lata com chumbos da mesma espingarda.

Todo os objetos foram apreendidos e foram entregues juntamente com o idoso na Polícia Civil onde ficou a disposição da justiça.