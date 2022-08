Baile com a eleição da Miss e Mister Terceira Idade reúne mais de 300 idosos

Mais de 300 idosos participaram do Baile da Terceira Idade, que contou com a eleição da Miss e Mister Terceira Idade de Rondonópolis. A festa foi realizada pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social e contou com a presença dos idosos que participam dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos dos oito Centros de Referência em Assistência Social (Cras) da cidade. O baile aconteceu neste domingo (28) no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Padre Lothar na Vila Operária, das 14 às 18h, e contou com a presença do prefeito José Carlos do Pátio.

Sebastiana Pereira da Silva Oliveira e Francisco Inácio da Silva, ambos representantes do Cras Ana Carla, foram os eleitos Miss e Mister Rondonópolis Terceira Idade. Em segundo lugar ficaram os representantes do Cras Iguaçu, Carmem Lucia Pedrosa Cardoso e Geraldo Basilio da Silva. Já, o terceiro lugar teve empate entre Valdemar Peroba Pereira e Luzinete Alves Moraes, do Cras Conjunto São José, e, Conceição Martins Campos e Jurandir da Silva, do Cras Ana Carla.

Eles participaram do concurso depois de serem escolhidos no Cras onde participam do grupo de convivência. Cada Cras fez uma pré-seleção e escolheu duas mulheres e dois homens para participar da final neste domingo.

Além do concurso, o momento foi de muita dança e diversão para os idosos que lotaram a pista e aproveitaram para interagir socialmente até o final da festa.

Segundo a secretária Municipal de Promoção e Assistência Social, Fabiana Perez, a atividade que envolve a eleição da Miss e Mister Terceira Idade e o baile é uma forma de promover a interação entre os idosos e assim, contribuir para melhorar a qualidade de vida.

“Os idosos precisam ter uma vida ativa e atividades que promovam a interação entre eles é importante para a qualidade de vida, tendo impacto, inclusive, no combate à depressão e na melhoria da saúde. O isolamento, muitas vezes, faz parte da vida do idoso e contribui para o desenvolvimento de problemas de saúde mental como a depressão, e, atividades que gerem interação ajudam positivamente”, destacou a secretária.