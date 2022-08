Bebê de 1 mês morre asfixiado enquanto dormia na cama com a mãe

Um bebê recém-nascido morreu com a suspeita de asfixia nesta segunda-feira (01), no bairro Boa Esperança, em Sorriso (MT). A criança tinha um mês e 16 dias de vida e dormia na cama com a mãe quando o fato aconteceu. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o menino deu entrada em um posto de saúde da cidade com manchas roxas no rosto e sinais de sangramento no nariz.

O pai da criança contou que acordou durante a madrugada e o bebê foi alimentado pela mãe. Segundo ele, ela dormia sozinha com a criança, enquanto ele estava em outro quarto. Ao acordar, não escutou barulho e foi até o cômodo, encontrando o filho já sem vida.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar no endereço a criança já havia sido encaminhada para um hospital desacordada.

Conforme informações, o bebê foi levado ao Hospital com a ajuda de uma vizinha. A equipe médica relatou que a criança já chegou na unidade sem sinais vitais.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para liberar o corpo do bebê, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Politec e a Polícia Civil foram acionadas e investigam a causa da morte.