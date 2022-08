Beber café muito quente aumenta risco de desenvolver um tipo de câncer

Um estudo conduzido por pesquisadores com dados de mais de 580 mil pessoas do Reino Unido e da Finlândia concluiu que há um risco maior de câncer em uma região específica do corpo em indivíduos que preferem bebidas com cafeína em temperatura quente ou muito quente.

Os resultados do trabalho foram publicados na semana passada na revista científica Clinical Nutrition.

Os pesquisadores da Universidade de Cambridge e do Instituto Karolinska fizeram um modelo estatístico para considerar o consumo de café baseado na genética de cada um — algumas pessoas têm predisposição a beber mais café do que outras.

Eles observaram que o risco aumentava entre os consumidores regulares de café apenas para o câncer de esôfago.

Pessoas que tinham geneticamente 50% mais chances de consumir café também tiveram um aumento médio de 2,8 vezes no risco de câncer de esôfago.

Porém, entre os que relatavam preferir o café “quente”, o risco de câncer de esôfago foi 5,5 vezes mais elevado. Nos que preferiam “muito quente”, houve um aumento de 4,1 vezes. Já as pessoas que bebiam o café “morno” tiveram risco aumentado de 2,7 vezes.

E há uma explicação possível para isso, segundo os autores: a associação de bebidas quentes com cafeína.

Dessa forma, beber chás com cafeína em altas temperaturas também teria o mesmo efeito maléfico.

Os autores justificam o mecanismo causador do câncer de esôfago nesses casos ao consumo regular e ao fato de a temperatura elevada causar danos físicos ao sistema digestivo, podendo desencadear tumores.

O professor Stephen Burgess, investigador do Conselho de Pesquisa Médica da Universidade de Cambridge, considera os achados positivos.

“Embora uma ligação com qualquer tipo de câncer não seja bem-vinda, nossa investigação geralmente fornece boas notícias para os consumidores de café, pois não há evidências que apoiem um efeito causal do consumo de café em qualquer tipo de câncer importante”, afirma em comunicado.

Os pesquisadores advertem que o estudo tem algumas limitações, principalmente por não fornecer informações diretas sobre por qual mecanismo o risco de câncer é aumentado.

“Outra limitação é que a predisposição genética para o consumo de café afeta os níveis de consumo ao longo da vida e, portanto, não temos evidências adequadas para estimar a mudança no risco de câncer que pode ocorrer a partir de uma mudança de curto prazo no comportamento de beber café”, dizem.