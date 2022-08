Bolsonaro ultrapassa Lula em São Paulo em nova pesquisa

Levantamento do instituto Paraná Pesquisa divulgado neste sábado (28) revela que o presidente Jair Bolsonaro (PL) ultrapassou o petista Lula nas intenções de voto para presidente na pesquisa estimulada (39,1% a 35%), assim como na pesquisa espontânea, onde Bolsonaro tem 24,3% e Lula 20,1%. A sondagem foi feita no estado de São Paulo.

Bolsonaro avançou 3,3 pontos percentuais em relação ao último levantamento Paraná Pesquisa, no início do mês de maio, enquanto Lula cresceu 0,1%.

Pré-candidato do PDT, Ciro Gomes é. terceiro colocado com 5,4%, seguido por João Doria (PSDB), que ainda não havia desistido quando a pesquisa foi iniciada, com 3,9%. André Janones (Avante) tem 1,1%, assim como a agora pré-candidata oficial do MDB, Simone Tebet.