BR-163 será interditada em Rondonópolis a partir desde domingo (28)

A próxima etapa das obras de drenagem do Parque Industrial Vetorasso, em Rondonópolis, causará desvio no tráfego na BR-163/364 a partir deste domingo (28). Com o avanço das atividades, a pista sentido norte da rodovia federal será interditada na altura do entroncamento de acesso as duas rodovias. Desde o início de agosto, as equipes da prefeitura de Rondonópolis vinham atuando na via marginal.

De acordo com o projeto de comum acordo entre a prefeitura de Rondonópolis e a Concessionária Rota do Oeste, durante essa etapa da obra os condutores que seguem sentido Rondonópolis > Cuiabá deverão acessar a Avenida Perimetral na altura do km 119 da BR-163 e retornar à rodovia o km 201 da BR-364.

Os usuários da BR-163/364 que viajam no sentido Cuiabá > Rondonópolis não serão afetados pelo bloqueio poderão seguir viagem normalmente. O retorno em nível situado próximo ao ‘Trevão’ também seguirá operante.

A Concessionária Rota do Oeste orienta os motoristas para que respeitem a sinalização de trânsito e as recomendações repassadas pelas equipes de obras para evitar acidentes e congestionamentos na região.

A passagem no treco em obras será liberada para moradores e comerciantes da região.