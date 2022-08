Braga Netto visita MT em comitiva com Wellington, Pivetta e Mauro Carvalho

O candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL), general Braga Netto, segue em agenda nos municípios de Sorriso e Sinop nesta terça-feira (30). Ele percorre as cidades acompanhado do atual senador e candidato à reeleição Wellington Fagundes (PL), do vice-governador Otaviano Pivetta e do ex-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho.

Segundo publicou o jornal Folha de S.Paulo, a visita é uma “investida da campanha do presidente no agronegócio, com o objetivo de estimular os produtores a fazer doações e conter movimentos que o PT tem feito para se aproximar do setor”.

Braga Netto visitou a usina da Inpasa, que produz etanol de milho, em Sinop, o grupo Caramuru, processador de soja, milho e outros grãos, e o frigorífico Nutribras, em Sorriso. O candidato a vice aproximou a campanha ao agronegócio, setor consolidado no projeto bolsonarista. “O agro é uma prioridade, nós temos a legislação ambiental mais severa do mundo, se nós modificarmos um pouquinho, continuaremos tendo a mais rigorosa do mundo e a produção vai explodir de tudo, de minério, de agro, de infraestrutura”, afirmou.

Sobre Fagundes, o general destacou o candidato alinhado com Bolsonaro. “Wellington tem sido parceiro, por isso tem o reconhecimento do presidente Bolsonaro”, disse.