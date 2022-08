Brasil se torna o terceiro país do mundo em número de casos de varíola do macaco

O Brasil passou a Alemanha em número de casos de varíola do macaco (monkeypox) e se tornou o terceiro país do mundo com mais pessoas infectadas neste surto.

Dados do Ministério da Saúde atualizados até a noite de quarta-feira (17) mostram que já são 3.359 casos positivos — a Alemanha registra 3.213. Aqui, há outros 4.090 pacientes com suspeita da doença.

À frente do Brasil estão os Estados Unidos, com 13.517 diagnósticos, e a Espanha, que tem 5.968 casos.

O primeiro caso no Brasil foi registrado algumas semanas após todos esses países, em 8 de junho — o surto começou no início de maio, com pacientes no Reino Unido e na Espanha.

Países da Europa e também os Estados Unidos, porém, já estão vacinando grupos de risco, como homens que fazem sexo com homens, que concentram a maioria dos casos neste momento.

O Brasil tem um pequeno quantitativo de vacinas previsto para chegar somente para setembro.

O rápido avanço da doença no Brasil foi descrito novamente como preocupante pela líder técnica de monkeypox da OMS (Organização Mundial da Saúde), Rosamund Lewis, em entrevista coletiva ontem. A especialista afirmou que o governo brasileiro precisa agir para frear o surto.

“Dos países que têm tendência de preocupação, o Brasil é um deles. É importante que todas as intervenções de saúde disponíveis sejam executadas e que os indivíduos recebam as informações para se proteger.”

São Paulo é o estado com o maior número de casos: 2.274. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (389) e Minas Gerais (155).

As demais unidades da Federação com casos confirmados são:

• Goiás: 121

• Distrito Federal: 116

• Paraná: 83

• Rio Grande do Sul: 54

• Santa Catarina: 43

• Bahia: 26

• Ceará: 23

• Pernambuco: 16

• Mato Grosso do Sul: 12

• Rio Grande do Norte: 10

• Amazonas: 9

• Espírito Santo: 8

• Mato Grosso: 9

• Pará: 4

• Piauí: 2

• Maranhão: 2

• Acre: 1

• Tocantins: 1

• Paraíba: 1

Apenas Sergipe, Alagoas, Roraima e Amapá não têm diagnósticos confirmados da doença até o momento.