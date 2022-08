Caminhonete capota, trio é lançado para fora de veículo e mulher morre na MT-130

Uma mulher identificada como Marcilia da Silva Abrantes de 34 anos morreu após uma caminhonete capotar na noite desta sexta-feira (4) na MT-130, em Rondonópolis (MT). O motorista de 35 anos e outro passageiro de 33 anos ficaram feridos. Os três foram lançados para fora do veículo.

Conforme informações, o motorista seguia sentido a cidade de Poxoréu quando no KM-28 perdeu o controle da direção ao passar em uma curva, saiu da pista e o veículo capotou por várias vezes.

Com a força do impacto, as três pessoas que estavam no veículo foram lançadas para fora do carro. A mulher bateu em uma árvore, o motorista ficou embaixo da caminhonete e o passageiro na pista.

A equipe da Concessionária Morro da Mesa esteve no local e socorreu as vítimas.

A mulher morreu a caminho do Hospital.

Conforme informações que contam no Boletim de Ocorrência (BO), dentro do carro a PM encontrou recipientes de bebida alcoólica. No bolso do passageiro a Polícia também encontrou maconha.

A equipe médica relatou que o motorista não apresentava odor etílico.

O caso foi registrado pela Polícia Civil.