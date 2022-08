Caminhonete com registro de roubo/furto é encontrada após ser abandonada na Gleba Rio Vermelho

Uma caminhonete S10 com registro de roubo/furto foi encontrada após ser abandonada no bairro Gleba Rio Vermelho, região da Serra do Gavião, nesta segunda-feira (22), em Rondonópolis (MT).

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar ao local encontrou o veículo abandonado. Após fazer a checagem foi constatado queixa de roubo/furto ocorrido no domingo (21) no início do Anel Viário com a BR-364.

Conforme informações, a caminhonete foi localizada com a frente batida em uma pedra, em uma ribanceira quase descendo o abismo da serra.

Vale ressaltar que o veículo se encontrava trancado e sem chave de ignição.

Foi feito o contato com o proprietário que se fez presente no local e providenciou meios para a retirada do veículo.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia para providências que o caso requer.