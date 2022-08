Camisa da seleção deve ser ‘amarelo-penta’ e tem lançamento previsto para próxima sexta (12)

Alguém mais desavisado pode até acreditar que a cor da camisa da seleção brasileira é amarela, e pronto. Não é bem assim. O modelo que será utilizado na Copa 2022 tem lançamento nas lojas previsto para a próxima sexta-feira (12) e deverá ter o tom “amarelo-penta”.

Oficialmente, a Nike esconde tanto a cor do uniforme quanto a data do lançamento. Uma rede de artigos esportivos, no entanto, disparou um email para os clientes com um digno alerta de spoiler. “A nova camisa da Copa” era o assunto da mensagem da rede Bayard Esportes, que até promoveu uma contagem regressiva. Não havia imagens da camisa no anúncio.

O amarelo-penta entrou na paleta de cores da seleção na conquista do quinto título mundial, há exatos 20 anos, na Copa 2002. Naquela ocasião, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e companhia usavam um uniforme de tom mais claro que o das competições seguintes. De lá para cá, o amarelo passou a ser menos vibrante.

Nas arquibancadas, o tom de 2002 ficou conhecido como “fluorescente” ou mesmo “neon”. Mais brilhante que o de costume, o uniforme principal ainda tem detalhes em verde e azul na gola e nas mangas. Outra novidade ficaria por conta do símbolo da Nike. Se confirmada a previsão, o swoosh será pela primeira vez em azul — a empresa americana veste a seleção desde 1996.

Os detalhes da camisa foram inicialmente revelados pelo site especializado Footy Headlines, que também trouxe informações sobre o uniforme 2. Esse deve ser predominantemente azul, com as mangas em verde e uma estampa em amarelo que imita a pele dos leopardos.