Campanha realiza ações de incentivo ao aleitamento materno nas Unidades Básicas de Saúde

A Prefeitura de Várzea Grande realiza ações da campanha ‘Agosto Dourado’ nas Unidades Básicas de Saúde do município, destacando sobre a importância do incentivo ao aleitamento materno para o desenvolvimento saudável dos bebês. As ações serão desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde durante todo o mês de agosto.

“Abraçamos a campanha nacional de maneira intensa aqui no município, realizando ações tanto na área urbana como na zona rural. O leite materno é o principal alimento e fonte de vida para um bebê e todas as mães devem ser orientadas nesse sentido, sobre a importância do Aleitamento Materno”, explicou o secretário Municipal de Saúde, Gonçalo de Barros.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam que as crianças devem ser alimentadas exclusivamente com o leite materno até os seis meses de idade. A amamentação deve ser continuada até 2 anos de idade ou mais. “Estamos buscando sensibilizar toda a sociedade para garantir à criança o direito à amamentação, para que as mães sejam incentivadas e tenham as condições adequadas para amamentar seus filhos pelo tempo necessário”, explicou Gonçalo de Barros.

O secretário disse ainda que no Hospital Materno Infantil – Rede Cegonha – todas as mães que ganham seus filhos já são abordadas e orientadas sobre a importância de amamentar o filho, além dos benefícios que traz à mãe. “Segundo os estudos e as informações que serão fornecidas às mães, se referem ao leite materno, que é considerado o melhor alimento para o bebê após seu nascimento. Contendo substâncias como proteínas, carboidratos e gorduras de maneira equilibrada, amamentar garante que o bebê tenha um crescimento e desenvolvimento saudável”, assegurou Gonçalo.

Além disso, são inúmeras as pesquisas que podem constatar os benefícios da amamentação na saúde de cada criança. Desse modo, além de aumentar o laço afetivo com a mãe, amamentar pode reduzir os riscos de a criança desenvolver doenças como a anemia. “Da mesma forma, contribui para que a mãe tenha menores chances de ter cânceres no útero e ovários. São estas informações que serão repassadas às mães neste mês de agosto, em todas as Unidades Básicas de Saúde do nosso município”, apontou o prefeito, Kalil Baracat.

Já para a Responsável Técnica da Saúde da Mulher, Adriana Mattos, a intenção do ‘Agosto Dourado” é levar ações educativas para todas as regiões da cidade, a fim de promover o crescimento e desenvolvimento sadio das nossas crianças e eliminar o estigma que ainda se cria em torno do ato de amamentar, que o corpo da mulher fica feio e modifica.

“O importante é saber que o leite materno tem tudo o que o bebê precisa até o sexto mês de vida, por isso, estamos sensibilizando as pessoas a não acreditarem em promessas de alimentos que tentam parecer melhores do que o leite materno. Somente em casos específicos a mulher não pode amamentar, mas na dúvida, um profissional de saúde precisa ser consultado. Vamos aproveitar e também sensibilizar sobre a relevância da vacinação infantil para fortalecer todas as ações que levem à redução e prevenção da mortalidade infantil”, comentou Adriana.

Outra informação importante, segundo ainda Adriana, é que o leite materno é o primeiro alimento que o bebê deve consumir, e por conta da riqueza de nutrientes, é considerado a primeira vacina da criança. “Dentro deste mês de agosto, vamos trabalhar para que a sociedade entenda que não existe um substituto para o aleitamento materno. Ele reduz a mortalidade infantil e, consequentemente, traz saúde para os bebês e mães”.