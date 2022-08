Candidato de MT registra foto de Gil do Vigor no TSE

O candidato a deputado estadual pelo Mato Grosso Luciano Gomes de Oliveira, do partido Democracia Cristã (DC), registrou sua candidatura no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e usou, como foto de urna, uma fotografia do ex-BBB Gil do Vigor. O erro veio à tona na sexta-feira (12).

Logo após o registro da candidatura, Gil do Vigor utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso. O economista, que no momento está nos Estados Unidos, cursando pós-doutorado, demonstrou indignação com a utilização da foto e disse que irá processar o candidato.

O partido Democracia Cristã declarou que o registro da foto de Gil como de urna foi um erro de uma empresa terceirizada, contratada para fazer o registro da campanha e garantir a qualidade da foto. O DC ainda afirmou que a troca da foto foi solicitada de imediato.

Neste sábado (13) o registro da candidatura de Luciano foi atualizado. O erro na foto de urna foi corrigido e, agora, consta uma fotografia do candidato.