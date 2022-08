Candidatos à Câmara pelo PSB declaram bens à Justiça; na lista estão R$ 1,3 milhão de Neuma e R$ 105,7 mil de Serys

Com a confirmação dos candidatos à Câmara Federal pelo PSB de Mato Grosso nestas eleições e a inclusão dos nomes junto Tribunal Superior Eleitoral, foram publicadas, também, as declarações de bens. Dos patrimônios, chamou a atenção o declarado pela primeira-dama de Rondonópolis, Neuma de Morais, que disputará uma vaga. O montante: R$ 1,3 milhão.

À Justiça, a esposa do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) disse ter três casas, um apartamento, três terrenos, dois carros, além de outros investimentos, assim como dinheiro em espécie. A lista é bem maior que a do marido que, a exemplo, declarou em 2020, quando se reelegeu prefeito, exatos R$ 178.899,00 de patrimônio, incluindo o velho e conhecido Fusca 1983, avaliado em cerca de R$ 2,5 mil.

Outra concorrente a uma vaga de deputada federal, a ex-senadora Serys Slhessarenko declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 105,7 mil. A maior parte deste montante é relativa a um plano de previdência privada, que totaliza RS 100 mil, destacando ainda que possui R$ 528,14 em sua conta bancária. O valor é bem menor do que declarou em 2018, quando também disputou o cargo de deputada federal, à época pelo PRB: R$ 428 mil.

Na ponta da lista está Karen Rocha, de Tangará da Serra, que declarou um patrimônio de R$ 6,7 milhões. Em seu nome, uma casa avaliada em R$ 5,6 milhões, R$ 425 mil em espécie, além de terrenos e outros bens.

O atual deputado estadual Alan Kardec declarou R$ 510 mil. Nas eleições de 2018, ele havia declarado R$ 170 mil em bens.

Também estão na lista o ex-prefeito de Cáceres Tulio Fontes (declarou mais de R$ 1,8 milhão), o delegado Geraldo Gezoni Filho Gezoni (declarou pouco mais de R$ 1 milhão), o vereador por Cuiabá, sargento Joelson Fernandes do Amaral (declarou R$ 571 mil) e o ex-vereador e ex-vice prefeito de Barra do Garças, Weliton Marco (declarou ter R$ 140 mil).

O vereador de Sorriso Mauricio Gomes, que declarou não ter nada em seu nome