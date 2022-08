Carregando esposa grávida, homem ‘joga’ motocicleta contra traseira de caminhão

Um acidente que por pouco não terminou em tragédia foi registrado na manhã deste domingo (07) na avenida Bandeirante, próximo a igreja São José Operário, em Rondonópolis – MT. Uma gestante ficou ferida e reclamava de muitas dores.

Segundo informações, o condutor da motocicleta e a mulher discutiam enquanto trafegavam pela via, momento em que ele ‘jogou’ a moto na traseira do caminhão que seguia na frente. Com o impacto, os dois caíram na via.

Logo após a queda, ele se levantou e tentou fugir do local, mas acabou sendo encontrado pela equipe de resgate do Samu na quadra debaixo com um grande corte na testa.

A gestante teve escoriações e reclamava de muitas dores.

No caminhão estavam o motorista, a esposa dele e uma criança. Eles não se feriram.

O caso será investigado.