Carreta fica parcialmente destruída após superaquecimento de freio

Uma carreta ficou parcialmente destruída na tarde deste sábado (13) após pegar fogo na Mt-358, entre os municípios de Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis

Segundo as informações, o fogo teria começado após o superaquecimento dos freios do veículo. O calor fez com as rodas travassem e, em seguida, fosse incendiada.

As chamas destruíram um dos eixos da carreta e parte da lona que cobria a carga de caroço de algodão, produto altamente combustível.

O Corpo de Bombeiros de Tangará da Serra foi acionado para o combate às chamas. A empresa concessionária que administra o trecho da rodovia também esteve no local, cuidando da sinalização.

A pista precisou ser interditada e o trânsito ficou congestionado por alguns quilômetros.

Apesar do susto, ninguém se feriu.

VEJA O VÍDEO