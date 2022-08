Carro capota e nenhum integrante da família se fere

Um acidente entre dois veículos causou capotamento e uma pessoa ficou ferida, a colisão aconteceu na noite desta sexta-feira (12), no bairro Jardim Adriana, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, no veículo SW4 de cor preta estava quatro pessoas sendo: duas crianças, a mãe no banco passageiro e o pai que dirigia o automóvel na avenida Alameda das Palmeiras que é preferencial.

Em determinado momento, o motorista do veículo Nivus, surgiu na rua Pará, não respeitou a sinalização e causou a colisão de grande impacto que fez com que a SW4 capotasse na via.

A equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu o motorista de 30 anos do carro Nivus e o encaminhou para Hospital Regional.

Apesar do impacto, nenhum integrante da família que estava no carro que capotou se feriu.